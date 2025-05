Norge IDAG

Yuval Raphael fra Israel som vil fremføre sangen «A New Day Will Rise» på scenen under generalprøven for den store finalen i den 69. Eurovision Song Contest, i Basel, Sveits, fredag ​​16. mai 2025. Foto: AP Photo/Martin Meissner/NTB

Israel-venner:

Oppfordrer til å stemme på Yuval i Eurovision

Organiasjonen Med Israel For Fred oppfordrer til å stemme på Israels bidrag i Eurovision 17. mai. Artisten landet sender er en overlevende fra Nova-festivalen, Yuval Raphael. I Eurovision synger hun håpefullt «A new day will rise», eller på norsk: «En ny dag vil oppstå».