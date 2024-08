Norge IDAG

David Parsons, visepresident og talsmann for ICEJ oppfordrer til ekstra mye bønn for Israel denne helgen. Foto: Trine Overå Hansen

David Parsons, ICEJ:

Oppfordrer til intens bønn for Israel de neste dagene

David Parsons, visepresident og talsmann for International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ), oppfordrer til intens bønn for Israel i en prekær situasjon. Det er frykt for hevnangrep etter Israels angrep på terrorledere for Hamas og Hizbollah denne uken. – De ser først ut til å holde en tradisjonell tre-dagers sørgeperiode, som vil avsluttes etter at Hamas-leder Ismail Haniyeh blir gravlagt i Qatar på fredag. Dermed kan det bli en veldig anspent og utfordrende helg for nasjonen Israel, skriver Parsons.