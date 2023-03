Norge IDAG

Debattinnlegg

Oppgjøret etter vaksineskandalen på vei

Dokumentasjon på at mRNA-vaksinene mot Covid-19 har så alvorlige bivirkninger at den øyeblikkelig skulle vært trukket fra markedet er overveldende. Den som tror noe annet er ganske enkelt ikke oppdatert. Det er ikke uten grunn at friske folk under 50 i Storbritannia fra og med 14. februar ikke lenger får tillatelse til å ta en såkalt booster (den 3. sprøyta).