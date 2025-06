Norge IDAG

USA-ambassadør:

– Opprett palestinsk stat på den franske riviera

Den amerikanske ambassadøren til Israel, Mike Huckabee, avviser forslag fra Frankrike og Saudi-Arabia på å fremme anerkjennelse av en palestinsk stat. Han foreslo i stedet at Paris burde «skjære ut et stykke av den franske rivieraen», i stedet for å legge press på Israel under krigstid.