– I Norge IDAG har vi gjentatte ganger tatt til orde for nullutslipp av kloakk til sjøen. Det er jo matfatet vårt, skriver sjefredaktør Finn Jarle Sæle. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Gode nyheter:

Ordførere vil redde Oslofjorden

Et av de store, store miljøproblem har vært, og er, at kloakken slippes rett ut i fjordene våre. Der har den ingenting å gjøre. All kloakk bør tilintetgjøres ved forbrenningstoaletter hos toalettbrukerne - eller i ordentlige resirkuleringsanlegg. Det la Oslo lenge opp til, og vi skrev om det. Så glemte de prosjektet.