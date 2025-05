Norge IDAG

Conrad Myrland, leder for Miff, talte under feiringen av Israels nasjonaldag foran Stortinget 11. mai. Foto: Daniel Haddal

Feiret Israels nasjonaldag i Oslo:

Over 1000 Israel-venner møtte fram foran Stortinget

11. mai samlet over 1000 Israelvenner seg foran Stortinget i Oslo for å markere Israels nasjonaldag. Markeringen, arrangert av Felleskomiteen for Israel i samarbeid med en rekke norske organisasjoner, ble et kraftfullt vitnesbyrd om støtte til den jødiske staten – midt i sentrum av hovedstaden.