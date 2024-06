Norge IDAG

Over 40 kristne i Jesusmarsjen 2024 i Molde:

Politieskorte, proklamasjoner og konfrontasjoner mens Jesu Herredømme ble proklamert

Under den årlige Jesusmarsjen i Molde marsjerte litt mer enn 40 kristne med politieskorte for å proklamere at Jesus er Herre over Norge og for å velsigne Israel. Dette kraftfulle arrangementet, arrangert av Troens Ord Molde og Ålesund Gatemisjon, utløste sterke reaksjoner og uunngåelige konfrontasjoner.