Konservative metodister i USA har dannet et nytt kirkesamfunn som oppnår stor oppslutning. Dette etter at et flertall av USAs nest største kirkesamfunn blant annet valgte å sidestille likekjønnet ekteskap med ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Foto: Rawpixel. Creative Commons License 1.0 Deed.