Norge IDAG

I en meningsmåling utført av Sentio svarer 50,5 prosent ja på spørsmålet om de mener at EU har for mye makt i Norge.

Nye meningsmålinger viser en økende EU-skepsis:

Over 50 prosent mener at EU har for mye makt i Norge

I en ny meningsmåling utført av Sentio mener over halvparten av de spurte at EU har for mye makt i Norge. Bare drøyt én av fire svarer nei på spørsmålet.