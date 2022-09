Norge IDAG

Mange av de ukrainske og russiske flyktningene velger å dra til Israel. Illustrasjonsbilde. Foto: Arik Shraga

Over 5400 russere har ankommet Israel siden Putin annonserte verneplikt

Omlag 5.400 russere har ankommet Israel de siste dagene. Årsaken er at Russlands president Vladimir Putin i forrige uke kunngjorde verneplikt for 300.000 sivile til militærtjeneste for å kjempe i Ukraina.