Norge IDAG

Over 6000 studenter var samlet til vekkelsesmøte på universitetet i Mississippi. Foto: Unite US / X

Mississippi:

Over 6000 studenter samlet i tilbedelse av Jesus

Tusenvis av studenter ved University of Mississippi løftet sine stemmer i tilbedelse og lovsang til Jesus og kom med offentlige trosbekjennelser under et massivt arrangement på campus, rapporterer en studentorganisasjon.