Redaktør i Norge IDAG, Trine Overå Hansen, i debatt med redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, på Dagsnytt 18, 7. mars. Foto: Skjermdump NRK

Dagsnytt 18:

Overå Hansen og Selbekk i debatt om Trump

Fredag kveld var redaktør i Norge IDAG, Trine Overå Hansen, i debatt med redaktøren i Dagen, Vebjørn Selbekk, i Dagsnytt 18 på NRK. Selbekk uttrykte alvorlig bekymring for at Donald Trump truer verdensfreden og er på parti med Russland. – Han inngår direkte forhandlinger med Putin og han inngår direkte forhandlinger med Hamas. Det betyr ikke at han er på parti med dem eller støtter dem. Tvert imot, så ser de at han stiller makt bak kravene, mente Overå Hansen.