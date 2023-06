Norge IDAG

I HANS NIELSEN HAUGES ÅND: Anita Apelthun Sæle ønsket velkommen til næringslivsseminaret ved å fortelle om Øygarden kommunes blomstrende næringsliv og bedehustradisjon. Foto: Eli Bondlid

Sommerstevnet på Bildøy:

– Øygarden er en næringslivs- og bedehuskommune i Hans Nielsen Hauges ånd

Anita Apelthun Sæle under næringslivsseminaret

Det er to ting som særpreger Øygarden kommune – det er et blomstrende næringsliv, særlig innen offshore, og den lange bedehustradisjonen. Derfor er dette en øy der Hans Nielsen Hauges verdier står sterkt. Anita Apelthun Sæle sa at kristenliv og næringsliv må samarbeide for at det skal bli til velsignelse for de som bor der.