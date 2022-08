Norge IDAG

Minnested: På åstedet for terrorangrepet på Det hebraiske universitetet i Jerusalem i 2002 er det i dag et minnested. Foto: Milan.sk, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Terrorlønn:

PA gir lønnsøkning til terrorister

De palestinske selvstyremyndighetene (PA) øker utbetalingen til terroristene som for 20 år siden var ansvarlige for at 9 mennesker ble drept og ca 100 skadet i bombingen av Det hebraiske universitetet i Jerusalem.