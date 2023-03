Norge IDAG

STENGT: USAs 16. største bank, SVB, har gått konkurs. Foto: NTB/AP/Benjamin Fanjoy

Tre banker konkurs i USA:

På tå og hev

Finansmarkedene og regjeringer over hele verden følger nervøst med på utviklingen i USA etter at tre banker har gått konkurs, I Sverige sier regjeringen at den har beredskap og vil handle hvis det trengs, ifølge finansmarkedsminister Niklas Wykman (Moderatarna).