Ankesaken mot Päivi Räsänen skal opp torsdag 31. august 2023. Foto: Dag Andersen / Arkiv

Päivi Räsänen:

På tiltalebenken for bibelsitat

Ankesaken mot den finske riksdagspolitikeren Päivi Räsänen starter i morgen 31. august. Hun er blant annet tiltalt for «kriminelle hatytringer» på Twitter i form av bibelsitater. En sak mot biskop Juhana Pohjola skal samtidig behandles av Helsingfors lagmannsrett. Begge har blitt siktet for «hatfulle ytringer» for offentlig å dele sin trosbaserte utsagn.