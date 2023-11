Norge IDAG

Hamas: Mens sivile barn, unge og gamle i Gaza dør i krigen Hamas har startet, lever lederen, Ismail Haniyeh, et luksusliv på hotell i Doha, Qatar, sammen med familien sin, skriver sjefredaktør Trine Overå Hansen. Foto: Ill.: AH

Palestinerne lider – på grunn av Hamas

I denne avisen skriver vi ofte Palestina-arabere. Dette på grunn av den misvisende termen palestinere, som peker mot at det finnes eller har eksistert et land som heter Palestina. Det har det ikke. Det fantes et område. Og i dette området bodde det både jøder, arabere og andre før det ble bestemt at det skulle opprettes et moderne hjemland for jødene i dette området etter 1. verdenskrig (Palestina-mandatet), mens araberne fikk resten av Midtøsten – kort fortalt. Palestinere var både jøder og arabere. I dag brukes begrepet stort sett kun om den arabiske befolkningen på den såkalte Vestbredden (Judea og Samaria) og Gaza.