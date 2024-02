Norge IDAG

GJENFORENING: «Velkommen hjem», skriver staten Israel på den offisielle X-kontoen. Foto: Staten Israel på X (Twitter)

Befridd gissel:

– Pappa er fortsatt i sjokk

– Min far og hans bror var sikre på at de kom til å bli drept, forteller datteren til et av to befridde gisler, som mandag ble frigitt av israelske styrker.