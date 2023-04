Norge IDAG

Israel er et av landene som er berørt av Pentagon-lekkasjen, de graderte dokumentene fra det amerikanske forsvaret som i påsken dukket opp på internett. Foto: NTB/AP/Oded Balilty

Israel om Pentagon-lekkasjen:

— Påstanden om Mossads oppfordring til demonstrasjoner er løgnaktig og grunnløs

Israel er et av landene som er berørt av Pentagon-lekkasjen, de graderte dokumentene fra det amerikanske forsvaret som i påsken dukket opp på internett. Under overskriften «Spionsjef ledet hemmelig opprør mot Netanyahus reformer, ifølge lekkede dokumenter», skriver The Washington Post at Mossad oppfordret sine ansatte til å demonstrere. — Påstanden er løgnaktig og grunnløs sier den israelske statsministerens kontor i en uttale.