Jan-Aage Torp med den fremragende juristen, fru Sandra Oster Baras, som utvandret fra USA til Israel i 1984, og har bodd i 30 år i bosettingen i Samaria, Karnel Shomron, med sin mann og fem barn. Foto: EAL

«Israel for retten» i Haag:

Pastor Torp utfordret Europa til å henge seg på Israels nye allianser

– Da Netanyahu og Trump sprengte «maratonfeltet» for Israel i 2018-19, ble Europa hengende etter, mens Israels nye allianser i Midtøsten, Afrika, Asia og Latin-Amerika tok over føringen sammen med Israel. Jeg vil utfordre Israelbevegelsene i Europa til å henge seg på de nye allianser, og derved kan muligens EU lokkes til å gjøre det samme, sa pastor Jan-Aage Torp i et engasjert innlegg på konferansen i Haag, «Israel for retten».