PDK advarer mot oppmerksomhet omkring russiske krigsforbrytelser

Verden har de siste ukene vært i sjokk over omfanget av russiske krigsforbrytelser etter frigjøringen av Izium. Hundrevis av mennesker er funnet i massegraver, mange med tegn av tortur. Enkelte fagfolk mener at det er mange tegn på at Russland er i ferd med å begå folkemord i Ukraina, og bevisst vil utslette den ukrainske nasjonen.