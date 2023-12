Norge IDAG

Stephan Christiansen: – Teologer og bibellærere som hevder at man kan leve i en homofil eller lesbisk livsstil, samtidig som man er en kristen og medlem av en kirke, er selv blitt en del av frafallet i verden. De er blinde som veileder blinde, og begge faller i grøften.

Pinsebevegelsen delt i synet på homofile som medlemmer

Stephan Christiansen: – Å hevde at to av samme kjønn kan utgjøre et kristent akseptabelt parforhold er derfor blasfemi mot den levende Gud. Det er å omforme Gud i sitt eget bilde.