Norge IDAG

President Biden

Straks etter at hamas hadde utført sitt bestialske overfall på uskyldige mennesker og avfyrt mer enn 5000 raketter mot Israel måtte myndigheter over hele verden styrke sikkerheten for jøder, rundt synagoger mm. Jødene måtte gå i dekning etter at de var blitt slaktet og blitt utsatt for terror tilsvarende tretti 9/11.