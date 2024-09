Norge IDAG

ABC NEWS: Journalistene David Muir og Linsey Davis spurte ut de to presidentkandidatene under debatten 10. september. Foto: NTB / AP / Elise Amendola

Presidentdebatt med fusk og fanteri

Under presidentdebatten mellom Donald Trump og Kamala Harris ble vi vitne til at moderatorene gikk inn i debatten mot Trump. ABC News «faktasjekket» Trump minst fem ganger på direkten, men faktasjekket overhode ikke Harris, til tross for at den demokratiske kandidaten fortalte beviselige usannheter. Moderator, Linsey Davis, forøvrig en nær venninne av Harris, har nå innrømmet fadesen.