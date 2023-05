Norge IDAG

Josh Reinstein talte i Knesset under relanseringen av Knesset Christian Allies Caucus (Knessets Kristne Venner) 2. mai 2023. Foto: Oslokirken

Presidenten i Israel Allies Foundation mottok æresdoktorgrad:

— Fremmer trosbasert diplomati og judeo-kristne verdier

Markerte «Nasjonal vennskapsdag» med Israel i Guatemala

— Det er en sann ære å motta denne æresdoktorgraden. Den representerer en anerkjennelse av hvor viktig trosbasert diplomati til støtte for Israel er. Akademiske ledere slutter seg nå til religiøse og politiske ledere rundt om i verden for å erkjenne at det å støtte Israel ikke bare er bibelsk og politisk korrekt, men også etisk korrekt, sa Josh Reinstein, president i Israel Allies Foundation.