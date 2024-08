Norge IDAG

Hamas-medlemmer fra Izzedine al-Qassam-brigadene i Gaza. Foto: NTB/AP

Statsminister Benjamin Netanyahu:

– Presset må rettes mot Hamas

I sin tale under regjeringsmøtet søndag slo Israels statsminister Benjamin Netanyahu fast at for å få gislene løslatt må det legges press på terrororganisasjonen Hamas som tviholder på dem. Han var også innom den spente situasjonen med Iran som har lovet å angripe Israel.