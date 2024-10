Norge IDAG

NY BOK: Tor Ivar Torgauten (i midten bak) var i godt selskap med Syng med oss-koret da boka hans ble presentert under en gudstjeneste i Rotnes kirke sist uke. Foto: Kabb.

Prest og pappa ut mot spesialgudstjenester

Downs-pappaen og presten Tor Ivar Torgauten vil at kirkefolk flest skal lære å sitte ved siden av funksjonshemmede under gudstjenesten. Han kaller den ferske boka si et varsel.