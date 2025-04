Tina Bru (H) mener Krf har latt seg lure i pride-debatten. – Det er ganske dramatisk, for det er ikke Tinas rolle å definere hvordan folk opplever dette, svarer Dag-Inge Ulstein (KrF).

Publisert: 29.04.2025 kl 14:00

KrF vedtok på sitt landsmøte at det skal være forbudt å flagge med Pride-flagg i norske skolegårder.

KrF-leder Dag-Inge Ulstein argumenterer mot Pride-flagg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Tina Bru (H) reagerer veldig på det, og sa i Politisk Kvarter på NRK mandag at det er å gå feil vei.

– Det flagget skal man ikke gjøre til noe annet enn det er, sa Tina Bru.

Tina Bru mener man ikke skal legge for mye i Pride-flagget. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Man legger for mye i det flagget, man tillegger det ting det ikke har. Når KrF forbyr det med samme begrunnelse, mener jeg at man har latt seg lokke inn i å kjøpe den fortellingen om at dette flagget symboliserer ikke bare kjærlighet og fellesskap, men noe annet, som man må beskytte barna våre mot, sier Trine Bru.

Kaller det intoleranse

Dag-Inge Ulstein sier at han er opptatt av å vise hvor viktig det er med mangfold og åpenhet for annerledeshet. Samtidig reagerer han på at Tina Bru og Høyre sier barna må beskyttes mot «intoleranse og hat og argumentasjon som nører opp under hatske strømninger.»

– Det er ganske dramatisk, for det er ikke slik at det er Høyres eller Tinas rolle å definere hvordan folk opplever hva dette flagget representerer, sa Dag-Inge Ulstein i Politisk Kvarter.

– Pride-flagget er ofte knyttet til markeringer rundt Pride-måneden, og i Norge er det Foreningen Fri som er sterkt knyttet til dem, sa Ulstein, som kalte det en politisk agenda.

Det var Solberg-regjeringen som KrF var med i, som endret flaggloven i 2021 slik at offentlig skoler og bygg kunne flagge med andre flagg enn kun det norske. TV2 skriver at Høyre-leder Erna Solberg har avkreftet at en borgerlig regjering under henne vil gå inn for et forbud mot Pride-flagg.

Mener flagget er politisk

I debatten på NRK viste Ulstein til en undersøkelse der 60.000 på et døgn hadde svart på spørsmål om Pride-flagging i et døgn, og 45 prosent av de som svarte hadde kalt Pride-flagget politisk.

Til det svarte Tina Bru:

– Man kan ikke redusere flagget til politikk. Foreningen Fri eier ikke regnbueflagget. Regnbueflagget eies av hele homobevegelsen verden over. Det ble brukt for første gang i 1978 i San Fransisco av en som tegnet det da og ville det skulle representere frihet og fellesskap.

Hun minnet om at homo fremdeles er det vanligste skjellsordet i norske skolegårder.

– Vi skal stå sammen og stå opp mot mobbing og trakassering, og jobbe for at det ikke skal være utrygt på skolen, svarte Ulstein.

– Det handler om å gå tilbake til de endringene som ble gjort i flaggloven. Det er nettopp de verdiene som kan aller mest vise til det samholdet, det fellesskapet der alle er alle er unike, og vi vil ta vare på mangfoldet. I stedet for å fremstille dette vedtaket til KrF som et angrep, savner jeg den prinsipielle tenkningen hos Høyre og veldig mange andre, der det blir oppfattet som politiske og ideologiske faner.