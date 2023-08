Norge IDAG

Debatt om PRIDE og barn under Arendalsuka 2023. Fra venstre Erik Aasheim, Vebjørn Selbekk, Inge Alexander Gjestvang ( Leder, FRI), Marte Gerhardsen (Utdanningsdirektør, Osloskolen) og Birgitte Lange (Generalsekretær, Redd Barna). Foto: Norge IDAG.

Selbekk under Arendalsuka:

– PRIDE har ingenting i skolen å gjøre

— Det er viktig at det arrangeres PRIDE. Det er for voksne, sa Dagens redaktør i debatt under Arandalsuka. Men han tror den tause majoriteten er i ferd med å reise seg mot PRIDE i skolen.