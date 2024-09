Norge IDAG

Prinsesse Kate vendte tirsdag tilbake på jobb for første gang siden hun kunngjorde at hun var ferdig med cellegiftkuren. Her er hun fotografert under Wimbledon-finalen for menn i London i juli. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

Prinsesse Kate tilbake på jobb etter kreftbehandling

Én uke etter at hun kunngjorde at hun var ferdig med cellegiftbehandlingen, har Storbritannias prinsesse Kate tatt et første skritt mot å returnere til jobben.