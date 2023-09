Norge IDAG

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett planlegger bryllup på Hotell Union i Geiranger 31. august neste år. De har sendt ut dette bildet i forbindelse med bryllupsplanleggingen. Foto: Sara Abraham,pmlkulturformidling / NTB

Bryllup:

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gifter seg i Geiranger 31. august

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har bryllupsplanene klare. Feiringen skal skje i spektakulær natur på Hotell Union i Geiranger 31. august 2024. – Vi er utrolig glade for å kunne feire kjærligheten vår i Geirangers vakre omgivelser. Det betyr mye for oss å samle våre nærmeste på et sted som er så rikt på historie og spektakulær natur. Geiranger er det perfekte sted for å omfavne vår kjærlighet, sier paret i en felles uttalelse.