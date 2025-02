Norge IDAG

Ofer Kalderon møter familien sin igjen, 1. februar på Sheba sykehus. Foto: IDF Spokesperson

Hamas sitt syke psykologiske spill:

Prøvde å overbevise gissel om at verden han kjente, ikke lenger eksisterte

Familien til Ofer Kalderon, som nylig ble løslatt fra Hamas, rapporterte at han ble holdt i et bur, regelmessig slått og utsatt for psykisk tortur og ydmykelser av terrororganisasjonen. De prøvde også å overbevise ham «om at verden slik han kjente den, ikke lenger eksisterte.»