— Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin (bildet) er en forræder som har forledet leiesoldatene under sin kommando, sier president Vladimir Putin. Foto: Prigozjin Press Service / AP / NTB

Wagner-gruppen hevder å ha inntatt russiske byer:

Putin kaller lederen forræder

Leiesoldater fra Wagner-gruppen skal ha tatt kontroll over alle militære anlegg i de to russiske millionbyene Rostov-na-Donu og Voronezj. Rostov-na-Donu ligger rundt 1300 kilometer sør for Moskva, og bilder fra byen viser væpnede menn utenfor offentlige bygninger.