Norge IDAG

JØDENE HAR IKKE FORTRENGT ARABERNE: Ragnar Hatlem tok for seg historiske fakta som viser at det var først etter 1880 at antall arabere i Jerusalem begynte å stige. Før det var det nesten bare jøder som bodde i det som er jødenes rettmessige hovedstad. Foto: Eli Bondlid

Sommerstevnet på Bildøy:

Ragnar Hatlem om Israel

Påstanden om at «jødene har stjålet arabernes land» er forvrengning av historiske fakta

– Før 1880 bodde det nesten ingen arabere i Jerusalem, nesten bare jøder. Palestinerne er nomader med mange forskjellige opphavsland. At antall arabere begynte å stige, var fordi jødene trengte arbeidskraft. Å påstå at araberne ble fortrengt da jødene kom, er derfor helt feil, påpekte Ragnar Hatlem til tilhørerne under Sommerstevnet på Bildøy.