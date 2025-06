Norge IDAG

Mandag kveld var det alarmer over hele det sentrale Israel. Foto: Skjermdump Tzofar

Israel:

Rakett skutt fra Jemen – Norge IDAG sin utsendte i bomberom

Sirenene lød over store deler av det sentrale Israel i går kveld, midt i Shavout-høytiden, da terrorgruppen Houthiene skjøt en rakett fra Jemen. Det er blitt en vane for israelerne å måtte løpe i bomberom daglig, men særlig for barn kan det vært vanskelig å leve med.