Winston Churchill var 66 da han sto foran sitt livs oppgave. Foto: Shutterstock

Rasismen mot eldre i arbeidslivet må vekk

I Norge IDAG-debatten har alder bitt et belastende moment. Noe meningsløst og ukristelig. Takk for at en regjeringskommisjon nå vil fjerne aldersgrensene. Så eldre får like rettigheter - og ikke bare skal være nyttige skattebetalere. Per Edgar Kokkvold, sjefsutgyder i pressen, snakket om gamle Sæle i et intervju i Dagen – som om rasisme mot gamle var på sin plass. Vi kan studere i fleng hva eldre ha bidratt med.