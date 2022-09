Norge IDAG

Redaktøren av studentmagasinet ved University of Adelaide i Australia fikk sparken etter å ha avsluttet en artikkel med «Død over Israel». Foto: Wikimedia

Redaktør fikk sparken etter å ha skrevet «Død over Israel»

Studentforeningen ved University of Adelaide sparket en redaktør av studentmagasinet etter at hun ba om «Død over Israel» i en artikkel forrige måned.