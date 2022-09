Norge IDAG

Reddet: Barn som er reddet fra å bli drept før de så dagens lys, sammen med sine takknemlige mødre. Foto: Foto: 40 days for life

«40 days for life» ber og faster i 40 dager:

Redder uskyldige fra abortdøden

SVEITS/ COLOMBIA: Hvert år redder organisasjonen «40 days for life» hundrevis og tusenvis av barn verden over fra den sikre død i mors liv. Det gjør de ganske enkelt med å stille seg opp og be. Bare i Sør-Amerika er til nå 804 barn reddet.