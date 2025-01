Norge IDAG

President Donald Trump taler mens førstedame Melania Trump lytter på Liberty Ball, en del av den 60. presidentinnsettelsen, mandag 20. januar 2025 i Washington. Foto: (AP Photo/Evan Vucci/NTB

Donald Trump:

– Reddet av Gud for en grunn

Trump sa under innvielsen i dag at han ble «reddet av Gud» for en grunn under attentatforsøket.