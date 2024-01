Norge IDAG

Åpne Dørers World Watch List 2024:

– Regimet i Nord-Korea frykter kristendommen

Nord-Korea topper i år som i fjor Åpne Dørers World Watch List, den årlige rangeringen av de 50 landene det er farligst å leve i som kristen. – De ekstreme tiltakene kristne tar for ikke å bli oppdaget – så vel som konsekvensene de utsettes for hvis de blir det – er grufulle påminnelser om at Nord-Korea, under Kim-regimet, ikke bare hater kristendommen, men også frykter den, skriver Åpne Dører.