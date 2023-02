Norge IDAG

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland under pressekonferansen om strømstøtteordningen 15. februar 2023. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Regjeringen endrer strømstsøtteordningen

Onsdag kveld offentliggjorde regjeringen den nye strømstøtteordningen på en pressekonferanse. Regjeringen øker støttegraden til 90 prosent over 70 øre per kWh hele året. Ordningen skal gjelde ut 2024. Det skal også opprettes et ekspertutvalg som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm.