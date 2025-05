Regjeringen foreslår å innføre utreiseforbud for barn som risikerer skadelige utenlandsopphold. Det er et av tiltakene i en ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresmotivert vold.

Publisert: 26.05.2025 kl 13:55

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) understreker at alle har rett til å leve frie liv i Norge. Mandag presenterte hun den nye handlingsplanen for elevene ved Bjørnholt videregående skole i Oslo.

I en ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresmotivert vold foreslår regjeringen blant annet å innføre utreiseforbud for barn som risikerer skadelige utenlandsopphold. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Gjennom denne handlingsplanen intensiverer regjeringen innsatsen mot negativ sosial kontroll og æresmotivert vold. Dette er ikke bare en plan, det er en forpliktelse til å beskytte dem som trenger det, sier hun.

Utreiseforbud

Et sentralt tiltak er forslag om utreiseforbud for barn som risikerer skadelige utenlandsopphold.

– Alle har rett til å leve frie liv i Norge. Samtidig vet vi at for mange blir fratatt friheten sin. Sånn skal vi ikke ha det. Ingen barn skal tas ut av landet til et skadelig utenlandsopphold. Med denne planen varsler vi at vi i større grad vil bruke loven for å få en slutt på dette, sier Brenna.

Under framleggelsen av handlingsplanen la Brenna vekt på at det er mange unge som ikke har det bra, som blir utsatt for vold, blir presset av foreldre eller slektninger, og som er redde for å bli sendt ut av landet hvis de oppfører seg på en måte som foreldre og slektninger ikke synes er passende.

– Vi må alltid være på søken etter måter å gjøre dette bedre på.

Flere tiltak

Planen inkluderer også vurdering av æresmotiv som straffeskjerpende omstendighet og utvidelse av personkretsen i mishandlingsbestemmelsen.

I fjor var det over 2700 innmeldte saker til de særskilte tjenestene som arbeider mot negativ sosial kontroll. Alle tjenestene som veileder i enkeltsaker, har hatt en økning i 2024.

Regjeringen vil derfor styrke kompetansen hos ansatte i tjenesteapparatet for å få bedre forebygging, gi bedre hjelp og oppfølging av utsatte.

– For meg er retten til å bestemme over eget liv en verdi som ikke kan kompromisses på. Derfor er regjeringen forberedt på å ta i bruk hele verktøykassa for å hjelpe dem som er utsatt, sier Brenna.