IKAJs talsperson David Parsons gikk til mediene for å vekke regjeringens oppmerksomhet. Foto: ICEJ.

Israel:

Regjeringen imøtekommer IKAJs visum-utspill

De siste 18 månedene har det israelske innenriksdepartementet sluttet å innvilge arbeids-visum for kristne ansatte og frivillige. Etter at IKAJ gikk til media med saken har innenriksdepartementet informert IKAJs advokat om at de vil foreta en gjennomgang av saken.