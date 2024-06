Norge IDAG

Tonje Brenna (t.v.) og forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat møttes onsdag morgen. Der sa Brenna at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

Regjeringen stanset Unio-streiken med tvungen lønnsnemnd

Fare for samfunnssikkerheten utløste for andre gang på få dager at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i statsoppgjøret.