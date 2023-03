Norge IDAG

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) foreslår å avvikle au pair-ordningen. Foto: NTB

Regjeringen vil legge ned au pair-ordningen

I en pressemelding i dag, onsdag 29. mars, melder regjeringen at den foreslår å fjerne muligheten for å søke oppholdstillatelse som au pair i Norge. En over 50 år gammel ordning ser derfor ut til å gå mot slutten.