Lars Johan Nordgård delte ut Miffs hederspris til Reidun Bugge for lang og tro tjeneste. Foto: Trine Overå Hansen

Nordic Israel Congress 2024:

Reidun Bugge tildelt Miffs hederspris

Reidun Bugge ble tildelt årets hederspris for sin innsats for Israel under Nordic Israel Congress og Miffs Landsmøtehelg på Scandic Fornebu lørdag 11. mai.