Statsminister Benjamin Netanyahu på besøk hos Israel Aerospace Industries som utvikler luftforsvarssystemet Arrow-3. Foto: Tomer Appelbaum/AP/NTB

Rekordeksport av israelsk forsvarsmateriell

Det israelske forsvarsdepartementet offentliggjorde mandag at Israel, for tredje år på rad, har satt ny rekord i eksport av forsvarsmateriell. I løpet av 2023 ble det eksportert varer for over 13 milliarder dollar.