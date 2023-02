Norge IDAG

Debattinnlegg

Rekordhøye drivstoffpriser i 2022

I fjor fikk ordet «fylleangst» en ny betydning for de fleste, for hvert besøk på en bensinstasjon ble en dyr affære. En gjennomsnittlig bilist har betalt ca 4500-5000 mer for bensin og diesel i fjor, enn året før. En økning på mellom 30-40 %, og noe som kommer på toppen av dyr strøm, økte matvarepriser og stigende rente.