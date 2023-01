Norge IDAG

Rekordmange ufødte barn ble drept i mors liv i England og Wales i 2022. Foto: Ill.foto: CP Photo/Alliance Atlantis

Storbritannia:

Rekordmange aborter i England og Wales

Ifølge ferske tall fra Office for Health Improvement of the United Kingdom ble det utført 214 256 aborter i 2022. Det er nok en dyster rekord.