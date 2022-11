Norge IDAG

Tidligere president Donald Trump sin konto på Twitter er gjenåpnet. Foto: Skjermdump Twitter

Donald Trump

Rekordmange følgere på få dager etter gjenåpning på Twitter

Donald Trump har enda ikke tatt i bruk Twitter-kontoen etter at Elon Musk bestemte at den skulle åpnes igjen etter å ha vært stengt siden 9. januar 2021. Men han har allerede fått over 87 millioner følgere.